ASELSAN, FULMAR 500A AESA Radarı ve TOLUN'un 3 farklı varyasyonunu tanıttı ASELSAN, hava taarruzunda oyun değiştirecek FULMAR 500A ile TOLUN'un üç farklı varyasyonunu ilk kez "SAHA"ya çıkardı.

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu fuarda, Türk savunma sanayisi şirketleri yeni ürünlerini tanıtıyor.

Bu kapsamda ASELSAN, FULMAR 500A ile TOLUN'un üç farklı varyasyonunu ilk kez görücüye çıkardı.

Tanıtım törenine, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar ve ASELSAN Genel Müdürü (CEO) Ahmet Akyol katıldı.

"Hakkını vermek boynumuzun borcu"

Orgeneral Kadıoğlu, burada yaptığı konuşmada, "SİHA'larımız artık mükemmel bir kombinasyonla uzaktan teşhis ederek, gerçek hard kill yapmaya giden süreci tek başına yapabilecek yetenekleri kazanacak. Dolayısıyla oyun değiştirici bir model oluşuyor. Hayal gücümüzü zorlayan yerlere nasıl geldiğimizin bir kanıtı bu. Silahlı Kuvvetler olarak bunun hakkını vermek bizim boynumuzun borcu ve bunu yerine getireceğiz." dedi.

"Ülkemize büyük güç katıyor"

Bayraktar da Türkiye'nin en değerli şirketi ASELSAN'ın yeni teknolojilerini görmenin gurur verici olduğunu belirtti. Bayraktar, "Bugün BAYKAR dünyanın en büyük SİHA ihracatçısıysa burada ASELSAN'ın çok büyük katkıları var. Ülkemize çok önemli güç katıyor. ASELFLIR 600 dünyanın en gelişmiş kamera sistemi, FULMAR aynı şekilde. Bu teknolojiler ülkemize çok büyük güç katıyor." diye konuştu.

"Türkiye'yi farklı lige taşıyacak"

Akyol da Türkiye'nin SİHA'larda yeni bir lige çıktığını belirterek, "Türkiye'yi marka değerine taşıyan gurur kaynağı ürünlerimiz var. Biz de böylesine büyük bir yolculuğun parçası olmaktan dolayı gururluyuz. Burada gördüğünüz ürünler yeni anlayışın bize kazandırdığı çok hızlı tasarım yapma kültürünün çıktıları olarak karşımızda. ASELSAN, sensörlerle mühimmatların gücünü birleştiriyor. Bu ürünlerle Türk SİHA'ları bugüne kadar olduğu kabiliyetin iki katı kadar lazerle işaretleme kabiliyetine kavuşuyor. Bu teknolojiler, Türk SİHA'larını dünyada farklı bir lige taşıyacak. Biz bir takım olarak çalışıyoruz." dedi.

Tek radar, çoklu hakimiyet

FULMAR 500A Radarı, AKINCI ve AKSUNGUR İHA platformları başta olmak üzere, insansız hava araçlarına ve insanlı karakol uçaklarına entegre edilebilecek şekilde geliştirildi. FULMAR, tek bir sistemle çoklu görev icrasını mümkün kılan yapısıyla dikkati çekiyor.

ASELSAN'dan ürünlerle ilgili verilen bilgiye göre, FULMAR, su üstünde insansız deniz aracı ve mayınların yanı sıra su üstü, kara ve hava hedeflerini eş zamanlı olarak tespit ve takip edebilme kabiliyetiyle sahada bütünsel bir gözetleme yeteneği sunuyor.

Sistem, hava-hava ve hava-yer görevlerinde yüksek menzillerde çoklu hedef tespit ve takibi sağlıyor. Hareketli kara hedeflerini anlık olarak belirleyebilen FULMAR, SAR görüntüleme ile yüksek çözünürlüklü yeryüzü haritaları oluşturabiliyor.

Bulut altı görüntüleme kabiliyetine sahip FULMAR, farklı görevleri tek platformda birleştirerek operasyonel yükü azaltıyor, etkinliği artırıyor. FULMAR, Aktif Elektronik Taramalı Dizi (AESA) mimarisi sayesinde yüksek tarama hızı, çoklu hedef takibi ve düşük tepki süresiyle öne çıkıyor. Bu teknoloji, sahada anlık veri akışı sağlayarak karar vericilere zamanında ve güvenilir bilgi sunuyor. Sistemin hava platformlarına kazandıracağı yüksek durumsal farkındalık ile sahada önemli bir güç çarpanı olması hedefleniyor.

TOLUN ailesinin yeni üyeleri

TOLUN-L ise Çoklu Taşıma Salanı (SADAK 4T) aracılığıyla taşınabilen tümleşik ANS-KKS ve Lazer Arayıcı Başlık Güdümlü 250 lb. Sınıfı, parçacık etkili harp başlığına sahip tam atım bir mühimmat olarak dikkati çekiyor.

İnsansız hava araçlarında kullanımda açılır kanat yapısı ile 50+ km menzile sahip olan TOLUN-L, lazer arayıcı başlığı sayesinde kritik önemdeki hareketli veya sabit hedeflere hassas angajman ve düşük yanal hasar kabiliyeti sağlıyor.

TOLUN-L, çalışma prensibi olarak hava araçlarından ayrıldıktan sonra ilk KKS (Küresel Konumlama Sistemi) çözümü sağlanıncaya kadar ANS (Ataletsel Seyrüsefer Sistemi) güdümlü olarak uçuşuna devam edebiliyor. TOLUN-L, hedeften yansıyan lazer enerjisini tespit ettikten sonra ise lazer arayıcı başlığı döngüye alarak hedefe angajmanını tamamlayabiliyor. Her türlü hava şartında kullanılabilen TOLUN-L, yol noktası takibi yapabiliyor. Seçilebilir vuruş açısına sahip olan TOLUN-L, sorti sayısını düşürerek operasyon maliyetlerini azaltabiliyor.

Belirli mesafede maksimum etki

TOLUN-F de gelişmiş özelliklere ek olarak hedef üzerindeki tahribat gücünü en üst düzeye çıkarabilmek için kokpitten programlanabiliyor. TOLUN-F, zaman ayarlı elektronik tapasını ve mühimmat hedefe çarpmadan önce belirli bir mesafeden harp başlığını patlatmaya olanak sağlayan yaklaşım sensörünü içeriyor.

TOLUN-F'nin sahip olduğu parçacık tesirli harp başlığı, hedef üzerinde belirli bir mesafede patlayarak çeşitli hedef tiplerine karşı maksimum hasarı sağlıyor.

Elektronik harp kabiliyetine sahip uzun menzilli mühimmat

TOLUN EW de elektronik harp kabiliyetine sahip uzun menzilli tam atım bir mühimmat olarak milli imkanlarla geliştirildi. TOLUN EW, hedef üzerinde belirli bir süre havada kalarak elektromanyetik spektrumda etki oluşturmak ve gerektiğinde hedefe angaje olmak üzere tasarlandı. Sistem, karıştırma, aldatma, bastırma özellikleriyle hava savunma sistemlerine karşı etkinlik gücünü artırıyor.