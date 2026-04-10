Uzun yıllar sonra Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevinin son gününde mürettebat, Dünya'ya iniş için hazırlıklara başladı.

Artemis II mürettebatı, görevinin son gününde Dünya'ya inmeye hazırlanıyor Uzun yıllar sonra Ay'a yapılan ilk insanlı yolculuk olan Artemis II görevinin son gününde mürettebat, Dünya'ya iniş için hazırlıklara başladı.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansından (NASA) yapılan yazılı açıklamada, 1 Nisan'da başlatılan Artemis II görevinin son gününe ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, 50 yılı aşkın sürenin ardından Ay'a ilk insanlı yolculuğu yapan 4 kişilik mürettebat, 7 Nisan'da Ay'ın yer çekiminin Dünya'ya göre daha baskın hale geldiği "etki alanından" çıktı.

Görev süresince Ay'ın etrafında tur atarak bu uydunun daha önce görünmeyen kısmını görüntüleyen ekip, Dünya'ya dönüşleri için hazırlıkları başlattı.

Ekip, son günlerinde, güncel hava durumu ile Dünya'ya giriş zamanlamasını gözden geçirecek ve iniş sonrası operasyonlar üzerinde çalışacak.

Mürettebatı taşıyan Orion uzay aracı, yerel saatle 10 Nisan 17.07'de (Türkiye saatiyle 11 Nisan 03.07) California eyaletinin San Diego kenti açıklarında Pasifik Okyanusu'na iniş yapacak.

İnişten sonraki iki saat içinde mürettebat, uzay aracından çıkarılarak helikopterlerle USS John P. Murtha gemisine taşınacak ve orada tıbbi incelemeye tabi tutulacak.