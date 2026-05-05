Armelsan ile TUSAŞ arasında mutabakat muhtırası imzalandı Armelsan ile TUSAŞ arasında Gökbey Helikopteri ve Orkun 2053 Daldırma Sonarı Entegrasyonu Mutabakat Muhtırası imzalanarak projenin ilk adımı atıldı.

Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı gerçekleştiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu fuarda Armelsan Yönetim Kurulu Başkanı Yetkin Karakaş, Armelsan Üst Yöneticisi (CEO) Can Emre Bakım, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan ve TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu arasında Gökbey Helikopteri ve Orkun 2053 Daldırma Sonarı Entegrasyonu Mutabakat Muhtırası imzalandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geleneksel gemi sonarlarının aksine Orkun 2053, 500 metre derinlikte dahi operasyon yapabilme yeteneği, yüksek çıkış gücü ve yenilikçi sinyal işleme algoritmaları sayesinde derinlerin sessizliğini ve görünmezliğini ortadan kaldırıyor.

Bu kapsamda Orkun 2053 helikopter daldırma sonarı, denizaltı savunma harbinin yeni ve keskin gözü olacak.