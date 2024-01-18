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Teknoloji

Arjantin Devlet Başkanı'nın Davos konuşması yapay zekayla İngilizce'ye çevrildi

18.01.2024 - Güncelleme : 18.01.2024
Arjantin Devlet Başkanı'nın Davos konuşması yapay zekayla İngilizce'ye çevrildi

Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 54. Dünya Ekonomik Forumu'na katıldı.

Forumun gündemini meşgul eden "yapay zeka" teknolojisiyle, Milei'nin konuşması doğrudan İngilizce'ye çevrildi. 

Milei'nin kendi aksanının yapay zeka yardımıyla bire bir hayata geçirilmesi dikkati çekti.

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