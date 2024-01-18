Arjantin Devlet Başkanı'nın Davos konuşması yapay zekayla İngilizce'ye çevrildi
Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei, İsviçre'nin Davos kasabasında gerçekleştirilen 54. Dünya Ekonomik Forumu'na katıldı.
Forumun gündemini meşgul eden "yapay zeka" teknolojisiyle, Milei'nin konuşması doğrudan İngilizce'ye çevrildi.
Milei'nin kendi aksanının yapay zeka yardımıyla bire bir hayata geçirilmesi dikkati çekti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.