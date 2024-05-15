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Teknoloji

Araştırmacılar, "WASP-193b" adlı ötegezegeni pamuk şekere benzetti

Araştırmacılar, Jüpiter'den daha büyük boyutta olan "WASP-193b" adlı ötegezegenin pamuk şeker kadar kabarık ve hafif olduğunu belirledi.

Ecem Şahinli Ögüç  | 15.05.2024 - Güncelleme : 15.05.2024
Araştırmacılar, "WASP-193b" adlı ötegezegeni pamuk şekere benzetti

Ankara

Araştırmacılar, 2023'te ABD Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) tarafından keşfi duyurulan "WASP-193b" ötegezegeni hakkında yeni bulgular elde etti.

"WASP-193b" ötegezegeninin boyutuna göre oldukça düşük yoğunluğa sahip olduğunu tespit eden araştırmacılar, "pamuk şeker" kadar kabarık ve hafif yapıya sahip olduğunu belirledi.

Araştırmacılar, ötegezegenin çoğunlukla hidrojen ve helyumdan oluştuğu için bu kadar düşük yoğunluğa sahip olduğunu tahmin ediyor.

Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) gökbilimci Khalid Barkaoui, "Gezegene süper kabarık diyoruz çünkü gezegen katı maddeler yerine çoğunlukla hafif gazlardan oluşuyor." dedi.

WASP-193b, şimdiye kadar keşfedilen en az yoğun ikinci gezegen olarak kayırlara geçti.

Araştırma, "Nature Astronomy" dergisinde yayımlandı.

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