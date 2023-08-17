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Teknoloji

Apple'dan şarjdaki telefonlarını yastıklarının altına koyanlara "sağduyu" çağrısı

ABD'nin önde gelen teknoloji şirketlerinden Apple, kullanıcıları, şarj olması için prize taktıkları cihazlarıyla uzun süre temastan kaçınmaları konusunda uyardı.

Aynur Şeyma Asan  | 17.08.2023 - Güncelleme : 17.08.2023
Apple'dan şarjdaki telefonlarını yastıklarının altına koyanlara "sağduyu" çağrısı

Ankara

Apple'ın internet sitesinde, iPhone işletim sistemi iOS'un son sürümüne ilişkin "iPhone için önemli güvenlik bilgileri" başlığı altında, gece boyunca telefonunu şarj eden kişilere yönelik uyarılar yer aldı.

Apple, kullanıcılara, "Aygıt çalışır durumdayken veya güç kaynağına takılıyken cildinizin aygıtla, güç adaptörüyle veya kablosuz şarj aletiyle uzun süre temas halinde olmasını engellemek için sağduyulu davranın." çağrısında bulundu.

Uyarılarda, cihazın güç kaynağına takılı şarj kablosu ve bağlayıcısının uzun süre ciltle temas etmesinin ve şarj edilen cihazın havalandırılmayan alanlarda bulunmasının, "rahatsızlığa veya yaralanmaya yol açabileceğine" işaret edildi.

Bilgilendirme yazısında kullanıcılara; cihazlarını, kablosuz şarj aletini ya da güç adaptörünü battaniyelerinin, yastıklarının veya vücutlarının altına koymamaları ve bu şekilde uyumamaları da tavsiye edildi.

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