Dolar
19.52
Euro
21.36
Altın
2,026.23
ETH/USDT
1,983.40
BTC/USDT
29,300.00
BIST 100
4,537.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlenen mitingde konuşuyor Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ümraniye’de Atakent Mahallesi Kentsel Dönüşüm Toplantısı'nda konuşuyor İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul’da Sancaktepe Trabzonlular Sosyal Dayanışma Derneği’ni ziyaretinde konuşuyor
logo
Teknoloji

Apple kurucu ortağı, yapay zeka teknolojisi hakkında uyarılarda bulundu

ABD'li teknoloji şirketlerinden Apple'ın kurucu ortaklarından Steve Wozniak, yapay zekanın, dolandırıcılığı tespit etmeyi ve dezenformasyonun önüne geçmeyi daha da zorlaştırdığını söyledi.

Faruk Hanedar  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Apple kurucu ortağı, yapay zeka teknolojisi hakkında uyarılarda bulundu

Istanbul

BBC'ye açıklamalarda bulunan Wozniak, yapay zekanın faydalı yönleri olduğu gibi zararlı yönlerinin de bulunduğunu söyleyerek teknolojinin "art niyetli" kişiler tarafından kullanıldığında tehlikeli bir hal alabileceğini belirtti.

Art niyetlilerin, yapay zeka yardımıyla yaptıkları dolandırıcılıklarda insanları daha kolay kandırabilecekleri konusunda uyarıda bulunan Wozniak, yapay zeka ile yapılan dolandırıcılıkların tespiti ve dezenformasyonun önüne geçilmesinin çok daha zor olabileceğini kaydetti.

Wozniak, yapay zekanın, duygu sahibi olmadığı için insanların yerini alamayacağını ancak ChatGPT gibi programlar sayesinde son derece akıllı ve ikna edici olduğunu söyledi.

Düzenleme tartışmaları

Yapay zeka teknolojileri üzerine yürütülen; sınırlandırma ve düzenleme getirme tartışmalarına da değinen Wozniak, insanların kullanımına sunulan herhangi bir şeyin yol açtığı zararlardan, onu üretenlerin de sorumlu olması gerektiğini vurguladı.

Wozniak, "her şeyin yanlarına kar kalacağını düşünen" büyük teknoloji şirketlerinden söz konusu düzenlenmelerle hesap sormanın mümkün olamayacağını ileri sürdü.

Teknolojideki gelişimin durdurulmasının mümkün olmadığını da sözlerine ekleyen Wozniak, söz konusu olumsuz durumların ortaya çıkmaması için insanların daha iyi bir teknoloji eğitimine ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Avrupa Birliği, yapay zeka teknolojilerine yönelik katı kurallar içeren düzenlemeler üzerinde çalışırken G7 ülkeleri teknoloji ve ekonomi bakanlarının katıldığı ve 29-30 Nisan'da Japonya'nın Takasaki kentinde düzenlenen toplantıda yapay zeka konusunda risk değerlendirmesine dayalı denetleyici bir düzenlemenin oluşturulması için görüş birliğine varmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır anneleri çocuklarını bekliyor
Yurt dışı ve gümrüklerde kullanılan oy sayısı 1 milyon 785 bini aştı
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına kınama
Türkiye'nin yerli otomobili Togg, Şırnak'ta tanıtıldı
MSB: Türkiye, Rusya, Ukrayna ve BM arasındaki görüşme 10-11 Mayıs'ta İstanbul'da yapılacak

Benzer haberler

Apple kurucu ortağı, yapay zeka teknolojisi hakkında uyarılarda bulundu

Apple kurucu ortağı, yapay zeka teknolojisi hakkında uyarılarda bulundu

ABD'den yapay zeka araştırmaları için 140 milyon dolarlık yatırım

BM, yapay zekanın suistimal edilmesine karşı uyardı

Google'dan istifa eden "yapay zekanın babası" Hinton: Yapay zeka konusundaki çalışmalarımdan pişmanım

Google'dan istifa eden "yapay zekanın babası" Hinton: Yapay zeka konusundaki çalışmalarımdan pişmanım
G7 ülkeleri, "yapay zekada riske dayalı denetleyici düzenlemenin oluşturulmasında" uzlaştı

G7 ülkeleri, "yapay zekada riske dayalı denetleyici düzenlemenin oluşturulmasında" uzlaştı
Minik hafızlar robotik ve kodlama atölyesinde geleceğin teknolojilerini öğreniyor

Minik hafızlar robotik ve kodlama atölyesinde geleceğin teknolojilerini öğreniyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet