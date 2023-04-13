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Teknoloji

Apple 2025'e kadar pillerde yüzde 100 geri dönüştürülmüş kobalt kullanacak

ABD'li teknoloji şirketi Apple, 2025 yılına kadar pillerde yüzde 100 geri dönüştürülmüş kobalt kullanacağını duyurdu.

Dilara Zengin Okay  | 13.04.2023 - Güncelleme : 13.04.2023
Apple 2025'e kadar pillerde yüzde 100 geri dönüştürülmüş kobalt kullanacak

Washington

Apple'dan yapılan açıklamada, geri dönüştürülmüş malzemelerin ürünlerde kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarda büyük bir ivme kazanıldığı bildirildi.

Apple tasarımı tüm pillerde 2025'e kadar yüzde 100 geri dönüştürülmüş kobalt kullanımının hedeflendiği belirtilen açıklamada, ayrıca 2025 yılına kadar Apple cihazlarındaki mıknatıslarda tamamen geri dönüştürülmüş nadir toprak elementlerinin kullanılacağı aktarıldı.

Açıklamada, Apple tasarımı devre kartlarında da yüzde 100 geri dönüştürülmüş lehim kalayı ve yüzde 100 geri dönüştürülmüş altın kaplama kullanılacağı kaydedildi.

Şirketin 2022'de geri dönüştürülmüş metallerin kullanımını önemli ölçüde genişlettiği anımsatılan açıklamada, halihazırda Apple ürünlerindeki tüm alüminyumun üçte ikisinden fazlasının, tüm nadir toprak elementlerinin yaklaşık dörtte üçünün ve tüm tungstenin yüzde 95'inden fazlasının yüzde 100 geri dönüştürülmüş malzemeden sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, bu hızlı ilerlemenin Apple'ı tüm ürünlerini yalnızca geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir malzemelerle üretme hedefine yaklaştırdığı, şirketin 2030'a kadar her ürününü karbon nötr hale getirme hedefinde ilerlemesini sağladığı kaydedildi.

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