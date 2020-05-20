Euro
7.44
Dolar
6.79
BIST 100
102,727.30
Altın
1,744.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ankara Temelli'de bir medikal fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediliyor
logo
Bilim Teknoloji

Antartika'daki eriyen kar yüzeyi yosun örtüleriyle kaplanıyor

Bilim insanları Antartika kıtasında eriyen kar yüzeyinde yosun örtüleri ortaya çıktığını belirledi.

Emre Aytekin   | 20.05.2020
Antartika'daki eriyen kar yüzeyi yosun örtüleriyle kaplanıyor

Ankara

Guardian gazetesinde yer alan habere göre, İngiltere'nin Cambridge Üniversitesi ile Antarktika Araştırma Kurumundan biyologlar, sonuçlarını "Nature Communications" dergisinde yayımladıkları araştırmada, küresel ısınmanın etkisiyle ortaya çıkan yosun örtülerinin yeni bir ekosistemin başlangıcı olabileceğini bildirdi.

Antartika'da 6 yıl boyunca uydu ve saha gözlemleri yapan araştırmacılar, tek hücreli yosunların birleşerek oluşturduğu 1679 yosun bölgesi tespit etti. Kar yüzeyini yeşile boyayan yosun örtülerinin toplamda 1,9 kilometrekare alana yayıldığı belirtildi.

Küresel ısınmanın yarattığı erime ve kar yüzeyindeki ıslak ortamda ortaya çıkan yosunların yılda 479 ton karbon salımını soğurabileceği kaydedildi.

Yosun örtülerinin halihazırda bazı mantar sporları ve bakterilere yuva sağladığına dikkati çeken araştırmacı Matt Davey, "Burada bir canlı topluluğu oluşuyor, yeni habitatlar ortaya çıkıyor. Bu, yeni bir ekosistemi başlatabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kutup bölgeleri dünyanın geri kalanına göre daha hızlı ısınıyor

Bilim insanları, küresel ısınmanın, kutup bölgelerinin dünyanın geri kalanına göre daha hızlı ısınmasına yol açtığı konusunda uyarılarda bulunmuştu. Antartika'da Seymour Adası'nda 14 Şubat'ta ölçülen 20,7 derece sıcaklık, kıtada bugüne dek ölçülen en yüksek değer olmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İslam İşbirliği Teşkilatı ülkelerinden Sri Lanka'ya, 'Kovid-19'dan ölen Müslümanlar gömülsün' çağrısı
Cezayir'de Kovid-19 kaynaklı can kaybı 561'e yükseldi
Erciyes Üniversitesinde hayvanlar üzerinde Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı
AB, Kovid-19 nedeniyle mali kurallarını uygulamayacak
Rusya Başbakanı Mişustin, ülkede Kovid-19 durumunun iyiye gittiğini bildirdi

Benzer haberler

Antartika'daki eriyen kar yüzeyi yosun örtüleriyle kaplanıyor

Antartika'daki eriyen kar yüzeyi yosun örtüleriyle kaplanıyor

Küresel ısınma Kovid-19'un olumlu etkisine rağmen dünyayı tehdit ediyor

Uzmanlardan Kovid-19 salgınının ekosisteme olumlu etkisinin kalıcı olmadığı uyarısı