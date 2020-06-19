Euro
7.68
Dolar
6.86
BIST 100
113,646.90
Altın
1,730.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK'nın komuta kademesi, Pençe-Kaplan Operasyonu'nun sevk ve idare edildiği sınır hattındaki harekat merkezine geldi.
logo
Bilim Teknoloji

Antarktika'da bulunan 68 milyon yıllık fosil yumurta bir mosazora ait olabilir

Futbol topu büyüklüğündeki 68 milyon yıllık yumurtanın, bugün Antarktika olan bölgede dinozorlar döneminde yaşamış bir deniz sürüngenine ait olabileceği bildirildi.

Gamze Türkoğlu Oğuz   | 19.06.2020
Antarktika'da bulunan 68 milyon yıllık fosil yumurta bir mosazora ait olabilir

Ankara

LiveScience'ın haberine göre, 9 yıl önce Şilili araştırmacıların, Antarktika'da bir mosazor kalıntılarına 200 metre uzaklıktaki derede bulduğu yumurta fosili üzerinde yapılan çalışmanın ayrıntıları Nature dergisinde yayımlandı. 

Uzmanlar, "tuhaf biçimi" nedeniyle bir filmden esinlenerek "Şey" adını verdikleri fosilin, dünyada bulunan en büyük ikinci, Antarktika'da keşfedilen en büyük yumuşak kabuklu yumurta olduğunu açıkladı.

Araştırma ekibinden Santiago'da Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde görevli paleontolog David Rubilar-Rogers, yumurtanın bir mosazora ait olabileceğini, öte yandan bu konuda net bir şey söylemenin mümkün olmadığını ifade etti.

Mosazorların, dinozorlar döneminde Antarktika'da yaşayan ve nesli tükenen büyük deniz sürüngenleri olduğu belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 120 kişi hayatını kaybetti
Yüksek kortizol seviyesi Kovid-19 hastalarında ölüm riskini artırabilir
Sağlık çalışanları 'antikor testi' için mesaide
Kovid-19'la maske, sosyal mesafe ve hijyen üçlüsüyle mücadele uyarısı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 8 milyon 594 bini geçti

Benzer haberler

Antarktika'da bulunan 68 milyon yıllık fosil yumurta bir mosazora ait olabilir

Antarktika'da bulunan 68 milyon yıllık fosil yumurta bir mosazora ait olabilir

Antarktika'da Çevre Koruma Protokolü'nün Uygulanmasına Dair Yönetmelik yayımlandı