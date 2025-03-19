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Teknoloji, Yaşam

Antalya'da öğrenciler sinema salonunda "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi

Antalya'da öğrenciler, sinema salonunda Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevinin hikayesini anlatan "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi.

Ayşe Yıldız  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Antalya'da öğrenciler sinema salonunda "Ufkun Ötesinde" belgeselini izledi Fotoğraf: Ayşe Yıldız/AA

Antalya

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı tarafından koordine edilen ilk insanlı uzay görevinin anlatıldığı belgesel, Antalya'da bir alışveriş merkezindeki sinema salonunda gösterildi.

Muratpaşa ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu'ndan öğrenciler de öğretmenlerinin gözetiminde sinema salonuna gelerek, belgeseli merakla izledi.

"Ufkun Ötesinde" belgeselini izleyen 6. sınıf öğrencisi Bulut Saylağ, AA muhabirine, uzayla ilgilenenlerin belgeseli çok seveceğini söyledi.

Belgeseli herkesin izlemesi gerektiğini belirten Saylağ, "Türkiye'nin uzay alanında gelişmesi gerekiyor. Çünkü diğer ülkeler uzay alanında güzel çalışmalar yapıyor." dedi.

Öğrencilerden Zeynep Beren Avcı da belgeseli çok beğendiğini, ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın nelerle mücadele ettiğini, nasıl hazırlandığını ve sonrasında neler yaptığını izleme imkanı bulduğunu dile getirdi.

Gezeravcı'nın uzay yolculuğundan sonra bilime merak sardığını ifade eden Avcı, "Belgeselde İngilizce de konuşuyordu, dil öğrenmeye de merak sardım. Uzaya gitmek isterim, bu alanda ülkemin gelişmesine katkı sunmayı çok isterim." diye konuştu.

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