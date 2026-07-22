AMD, Anthropic'e 5 milyar dolara kadar yatırım taahhüdünde bulundu Yarı iletken şirketi Advanced Micro Devices (AMD), yapay zeka şirketi Anthropic ile stratejik ortaklık yaptığını ve şirkete gelecekte 5 milyar dolara kadar stratejik yatırım yapma taahhüdünde bulunduğunu duyurdu.