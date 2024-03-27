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Teknoloji, Yapay zeka

Amazon'dan yapay zeka şirketi Anthropic'e ek yatırım

ABD'li e-ticaret devi Amazon, yapay zeka şirketi Anthropic'e 2,75 milyar dolar daha yatırım yaparak şirketteki toplam yatırımını 4 milyar dolara çıkardı.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Amazon'dan yapay zeka şirketi Anthropic'e ek yatırım Fotoğraf: Aytuğ Can Sencar/AA

New York

Amazon'dan yapılan açıklamada, Anthropic ile gelişmiş üretken yapay zeka alanında stratejik işbirliği hakkında bilgi verildi.

Bu ayın başlarında Anthropic'in Claude 3 model ailesinin duyurulduğu anımsatılan açıklamada, modelin gelişmiş zeka, insana yakın tepki verme seviyeleri, gelişmiş yönlendirilebilirlik ve doğruluk ile yeni görüş yetenekleri sergilediği aktarıldı.

Açıklamada, sektör karşılaştırmalarına göre, model ailesinin en akıllısı olan Claude 3 Opus'un, akıl yürütme, matematik ve kodlama alanlarında OpenAI'nın GPT-4'ü de dahil olmak üzere mevcut olan diğer modellerden daha iyi performans göstererek yeni bir standart belirlediği öne sürüldü.

Üretken yapay zekayı geliştirmeye yönelik işbirliğinin derinleştirildiği kaydedilen açıklamada, Anthropic'e geçen yıl eylül ayında 1,25 milyar dolarlık başlangıç yatırımı sonrasında bugün de 2,75 milyar dolarlık ek yatırım yapılarak Anthropic'teki toplam yatırımın 4 milyar dolara çıkarıldığı bildirildi.

ABD basınında çıkan haberlerde, Amazon'un bu yatırımının şirketin otuz yıllık tarihindeki en büyük dış yatırım olduğu belirtildi.

Şirket, Eylül 2023'te, Anthropic'e 4 milyar dolara varan yatırım yapacağı ve şirkette azınlık hissesine sahip olacağını duyurmuştu.

Söz konusu işbirliğiyle Anthropic'in gelecekteki temel modellerinin geliştirilmesinin hızlandırılmasının hedeflendiği, bunların bulut bilişim hizmetleri sunan Amazon Web Services (AWS) müşterileri için geniş çapta erişilebilir hale getirilmesinin amaçlandığı kaydedilmişti.

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