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Amazon ve Facebook 'çalışanlar için en tehlikeli' şirketler listesinde

Dünyanın en büyük bilişim firmalarından ABD merkezli Amazon ve Facebook, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin raporuna göre "çalışanlar için ülkenin en tehlikeli şirketleri" arasında gösterildi.

Sefa Şengül   | 25.04.2019
Amazon ve Facebook 'çalışanlar için en tehlikeli' şirketler listesinde

Ankara

Dünyanın en büyük bilişim firmalarından ABD merkezli Amazon ve Facebook, "çalışanlar için ülkenin en tehlikeli şirketler" arasında yer aldı.

Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin (National COSH) raporunda, ülke genelinde personel açısından en tehlikeli şirketlerin yer aldığı "Kirli Düzine 2019" listesi yayımlandı.

Rapora göre, küresel ölçekte en büyük bilişim şirketleri arasında bulunan Amazon ve Facebook, listedeki önemli firmalar olarak ön plana çıktı.

Söz konusu liste hazırlanırken, sağlık yetkililerinden alınan bilgiler ve gerçekleşen vakalar ışığında işçi sağlığına etki eden faktörler dikkate alındı, riskler ve güvenlik koşulları incelendi.

Raporda, National COSH Direktörü Marcy Goldstein-Gelb'in görüşlerine de yer verildi.

Goldstein-Gelb, listede, sürpriz bir şekilde, Facebook'un da yer almasına ilişkin, "Görsel içerik çalışanlarından bazıları, sürekli olarak rahatsız edici içeriğe maruz kalıyor. Bu nedenle oluşan travma sonrası stres bozukluğunda şirketin sorumluluğu var." ifadesini kullandı.

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