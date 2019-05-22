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Bilim Teknoloji

Amazon çalışanlarının motivasyonunu oyunla artıracak

ABD'li e-ticaret devi, çalışanlarının iş motivasyonunu artırmak amacıyla video oyunlar geliştirdi.

Tolga Yanık   | 22.05.2019
Amazon çalışanlarının motivasyonunu oyunla artıracak

İstanbul

ABD'li e-ticaret devi Amazon, çalışanlarının iş motivasyonunu artırmak amacıyla video oyunları devreye aldı.

Teknoloji haberleri sitesi The Verge'de yer alan habere göre, dünyanın en büyük e-ticaret şirketi Amazon, depo bölümünde çalışan personelin motivasyon sorununu geliştirdiği "PicksInSpace", "Mission Racer" ve "CastleCrafter" isimli video oyunlarla çözmeyi planlıyor.

Personelin çalışma alanlarına oyun oynamaları için ekranlar yerleştiren şirket, çalışanlar arasında oyunlar üzerinden bir rekabet ortamı yaratarak işi daha az sıkıcı hale getirmeyi ve üretkenliği artırmayı hedefliyor.

Şirketin geliştirdiği oyun sistemi, ABD ve Birleşik Krallık'taki 5 depoda aktif şekilde kullanılıyor. Oyunlarda yüksek skor alan çalışanlar ödüllendiriliyor.

Oyunlaştırma, iş yaşamında verimi artırma amacıyla şirketler tarafından yoğun olarak kullanılıyor. Örneğin, sürücülerine yönelik belli hedefler içeren bir yarışma sistemi oluşturan Uber, bu sayede sürücülerin uzun saatler çalışmasını sağlamıştı.

Oyunlaştırma yönteminin çalışanlar üzerinde güçlü etkileri oluyor

Uzmanlar, bu tür oyunlaştırma ve ödüllendirme yöntemlerinin psikolojik olarak çalışanlar üzerinde güçlü etkilerinin olduğunu savunuyor. Oyunlaştırma sayesinde işçi görevlerinin anlamlı ve ilgi çekici görünmesinin sağlandığı ve çalışanların davranışlarının iyi yönde şekillendiği düşünülüyor.

Bazı uzmanlar da oyunlaştırmanın ilk süreçte eğlenceli olabileceğini ancak uzun vadede üretkenliğe olan olumlu etkisini yitireceğini ileri sürüyor.

Depolarında yüz binlerce insanın çalıştığı Amazon, iş operasyonlarını otomatikleştirmek amacıyla çok sayıda robot ve makineyi devreye sokmuştu.

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