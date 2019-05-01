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Altay tankında ASELSAN sistemleri görev yapacak

BMC ile ASELSAN arasında Altay tanklarında yer alacak sistemlerin ASELSAN tarafından sağlanmasına yönelik Altay Seri Üretim Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi imzalandı.

Arife Yıldız Ünal   | 01.05.2019
Altay tankında ASELSAN sistemleri görev yapacak

Ankara

BMC ile ASELSAN arasında Altay tanklarında yer alacak sistemlerin ASELSAN tarafından sağlanmasına yönelik Altay Seri Üretim Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi imzalandı.

ASELSAN'dan yapılan açıklamaya göre, IDEF 2019 Savunma Sanayii Fuarı'ndaki BMC standında düzenlenen törene, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, BMC Yönetim Kurulu Başkanı Ethem Sancak, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Haluk Görgün ve diğer ana alt yüklenici firmaların yöneticileri katıldı.

İki şirket arasında Altay tanklarında yer alacak sistemlerin ASELSAN tarafından sağlanmasına yönelik Altay Seri Üretim Projesi Alt Sistemler Sözleşmesi imzalandı. Böylece, Altay Seri Üretim Projesi kapsamındaki ASELSAN teslimatlarının sözleşme toplam bedeli 840 milyon 986 bin 250 avro oldu.

Sözleşme kapsamında; Altay tanklarında yer alacak tank atış kontrol, tank komuta kontrol muhabere ve bilgi, uzaktan komutalı silah, akkor aktif koruma, tank sürücü görüş, tank lazer uyarı, muharebe sahası tanıma tanıtma ile yakın mesafe gözetleme sistemlerinin kullanıcı ve bakım eğitimlerinin verilmesi amacıyla oluşturulacak araçlara yönelik ürünler teslim edilecek.

Geçmiş yıllarda farklı tank platformlarına yönelik geliştirme ve modernizasyon programlarında başarıyla görev alan ASELSAN, tank konusunda kazandığı önemli tecrübeyle Türk Ana Muharebe Tankı Altay'ın kritik görev donanım ve yazılımlarını geliştirdi.

Altay tankı prototipleri üzerinde ASELSAN sistemlerinin entegrasyonu ve doğrulamaları Altay Projesi Dönem-1 kapsamında yapıldı.

Bu süreçte ASELSAN'ın sistemleri, Altay tankı prototipleri üzerinde 2 binden fazla atışla ve bir tankın ömrü boyunca maruz kalacağı her türlü zorlu şartlarda, 10 bin kilometrenin üzerinde arazi sürüş testleriyle başarıyla doğrulandı.


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