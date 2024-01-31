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Teknoloji, Türkİye Uzayda

Alper Gezeravcı'yı taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek

Türkiye Uzay Ajansınca (TUA), ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği bildirildi.

Mehtap Yılmaz Özdemir  | 31.01.2024 - Güncelleme : 31.01.2024
Alper Gezeravcı'yı taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek

Ankara

TUA'nın sosyal medya hesabından "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaşım yapıldı.

Ülkenin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği belirtilen açıklamada, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadesi kullanıldı.

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