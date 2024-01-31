Alper Gezeravcı'yı taşıyan Uluslararası Uzay İstasyonu bugün Türkiye'nin üzerinden geçecek
Türkiye Uzay Ajansınca (TUA), ülkenin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği bildirildi.
Ankara
- Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı, Diyarbakırlı öğrencilerin sorularını yanıtladı
- Türk astronot Gezeravcı'nın uzayda denediği projeyle hastalıklar sesten tespit edilebilecek
- Türkiye Uzay Ajansı yeni "Deney Sözlüğü"nü paylaştı
TUA'nın sosyal medya hesabından "Gurur Duy Türkiye" etiketiyle paylaşım yapıldı.
Ülkenin ilk astronotu Gezeravcı'nın da içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'nun, bugün Türkiye'nin üzerinden geçeceği belirtilen açıklamada, "Türkiye için Alper Gezeravcı'yı görme vakti! Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin. (31 Ocak 2024 20.11-20.14)" ifadesi kullanıldı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
Türkiye için Alper GEZERAVCI'yı görme vakti!👨🚀— Türkiye Uzay Ajansı (@tuajans) January 31, 2024
Türkiye’nin ilk astronotunun içinde yer aldığı Uluslararası Uzay İstasyonu bugün Türkiye’nin üzerinden geçecek.💫
Gözlemlemek istersen hazırladığımız bu kılavuza bakabilirsin.🔭
🗓️31 Ocak 2024
⏰20:11 - 20:14#GururDuyTürkiye… pic.twitter.com/3wUzEqpA95