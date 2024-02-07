Dolar
30.60
Euro
32.95
Altın
2,035.49
ETH/USDT
2,366.90
BTC/USDT
42,990.00
BIST 100
8,898.58
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji, Türkİye Uzayda

Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması planlanıyor

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor.

Irmak Akcan  | 07.02.2024 - Güncelleme : 07.02.2024
Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması planlanıyor

Ankara

SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını duyurdu.

Şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen 10 maden ocağı kapatıldı
Kayak merkezlerinde en fazla kar kalınlığı 179 santimetreyle Kartalkaya'da ölçüldü
Türkiye ve dünya gündemi
Kafes-37 operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi
MATAM, Marmara'daki aktif fayları yapay zekayla haritalandıracak

Benzer haberler

Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması planlanıyor

Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması planlanıyor

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü tekrar ertelendi

Ax-3'ün misyon lideri, Türk astronot Gezeravcı'nın da yer aldığı ekibin fotoğrafını paylaştı

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi

Türkiye'nin ilk astronotu Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon'un dönüşü 5 Şubat'a ertelendi
Türk astronotun "ALGALSPACE" deneyi uzun süreli uzay görevlerine katkı sağlayacak

Türk astronotun "ALGALSPACE" deneyi uzun süreli uzay görevlerine katkı sağlayacak
Astronot Alper Gezeravcı, bugün "gMetal" deneyini yaptı

Astronot Alper Gezeravcı, bugün "gMetal" deneyini yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet