Alper Gezeravcı ve Axiom-3 ekibinin bugün Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması planlanıyor
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrılması bekleniyor.
Ankara
SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını duyurdu.
Şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.