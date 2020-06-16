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ABD'li şirketler 5G standartlarında Huawei ile çalışabilecek

Amerikan şirketlerinin Çin'in teknoloji şirketi Huawei ile iş yapmasına yönelik kısıtlamalarda 5G standartlarında birlikte çalışabilmelerinin önü açıldı.

Dilara Zengin   | 16.06.2020
ABD'li şirketler 5G standartlarında Huawei ile çalışabilecek

Washington

ABD Ticaret Bakanlığı, Amerikan şirketlerinin Çin'in teknoloji şirketi Huawei ile iş yapmasına yönelik kısıtlamalarda 5G standartlarında birlikte çalışabilmelerine izin verecek şekilde değişikliğe gitti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross'un ABD'nin telekomünikasyon sektöründeki standart geliştirme faaliyetlerine daha fazla katkıda bulunmasını sağlayacak yeni bir kuralı duyurduğu bildirildi.

Uluslararası standartların, teknolojik gelişme için işlevsellik, iş birliği ve güvenliği sağlayan kritik yapı taşları olduğuna işaret edilen açıklamada, ABD'nin standart belirleme sürecindeki katılımı ve liderliğinin 5G, otonom araçlar, yapay zeka ve diğer ileri teknoloji alanlarının geleceğini etkilediği belirtildi.

"ABD küresel inovasyondaki liderliğinden vazgeçmeyecek"

Açıklamada, yeni kuralla Huawei'nin Varlık Listesi'nde bulunmasının, Amerikan şirketlerinin Çinli şirketin de katıldığı önemli standart geliştirme faaliyetlerine katkıda bulunmasını engellemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Ross, ABD'nin küresel inovasyondaki liderliğinden vazgeçmeyeceğini ifade etti.

Ross, ABD teknolojilerinin uluslararası standartlar haline gelmesi için ABD'nin endüstrideki varlığını teşvik ederek ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumakta kararlı olduklarını vurguladı.

ABD, Çin'in teknoloji şirketi Huawei'yi, ulusal güvenliğe aykırı faaliyetlerde bulunma riski oluşturduğu gerekçesiyle teknoloji ihracatına kısıtlama getirdiği kişi, şirket, devlet ve diğer tüzel kişilikleri içeren Varlık Listesi'ne 2019'da almıştı.

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