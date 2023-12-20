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Teknoloji

ABD'li havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, New Shepard roketini başarıyla fırlattı

ABD'de Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, 2022'deki başarısız denemesinin ardından "New Shepard" roketini başarılıyla fırlattı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 20.12.2023 - Güncelleme : 20.12.2023
ABD'li havacılık ve uzay şirketi Blue Origin, New Shepard roketini başarıyla fırlattı NASA-Blue Origin

Ankara

CNN'in haberine göre, Blue Origin'in Batı Teksas'taki tesisinde, New Shepard roketi misyonunu başarıyla tamamladı.

Roket, yükünü bıraktıktan bir süre sonra başarılı şekilde yeryüzüne indi.

Blue Origin çalışanı Erika Wagner, "Bir sonraki mürettebatlı uçuşumuzu dört gözle bekliyoruz." dedi.

New Shepard'in fırlatılması, sistemsel sorunlar nedeniyle 18 Aralık'ta iptal edilmişti.

2022'deki deneme başarısız olmuştu

Blue Origin'e ait insansız uzay aracı, 2022'de fırlatıldıktan dakikalar sonra yaşanan arıza nedeniyle başarısız bir deneme gerçekleştirmişti.

Teksas'ın Cape Canaveral Uzay Üssü'nden 23'üncü defa fırlatılan New Shepard, havalandıktan kısa süre sonra roket bölümünde yaşanan sorun nedeniyle yolculuğuna devam edememişti.

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