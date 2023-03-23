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Teknoloji

ABD'de geliştirilen dünyanın ilk 3D baskılı roketinin üçüncü fırlatma denemesi yapıldı

ABD havacılık şirketi Relativity Space, dünyanın ilk 3D baskılı Terran 1 roketini uzaya fırlatmak için üçüncü kez girişimde bulundu.

Mehmet Alaca  | 23.03.2023 - Güncelleme : 23.03.2023
ABD'de geliştirilen dünyanın ilk 3D baskılı roketinin üçüncü fırlatma denemesi yapıldı

Ankara

Florida'daki Cape Canaveral'dan dün geç saatlerde fırlatılan Terran 1, havalandıktan kısa süre sonra arızalandı.

Şirketin Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bugünkü fırlatma, Relativity'nin bir sonraki aracımız Terran R'yi mümkün kılacak 3D baskılı roket teknolojilerini kanıtladı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada "baskılı yapıların, en yüksek gerilim durumu Max-Q'dan başarıyla geçtiği" duyuruldu.

Dün yapılan "İyi Şanslar, İyi Eğlenceler" adı verilen fırlatma, şirketin son iki hafta içinde gerçekleştirdiği üçüncü fırlatma girişimi oldu.

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