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Teknoloji

ABD: Rusya Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrılmak için resmi bildirimde bulunmadı

Beyaz Saray, Rusya'nın 2024’ten sonra Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) projesinden ayrılacağına ilişkin ABD'ye resmi bir bildirimde bulunmadığını açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 26.07.2022
ABD: Rusya Uluslararası Uzay İstasyonundan ayrılmak için resmi bildirimde bulunmadı

Washington

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, ABD dış politikasındaki gelişmelere ilişkin Zoom üzerinden Beyaz Saray muhabirlerine brifing verdi.

Rusya'nın 2024'te ISS projesinden ayrılacağına yönelik açıklamasının anımsatılması üzerine Kirby, "Rusya, ISS'den ayrılacağına ilişkin ABD'ye resmi herhangi bir bildirimde bulunmadı." ifadesini kulandı.

Kirby, Rusya'nın projeden ayrılması durumunda bunun ISS üzerindeki etkilerini en aza indirmek konusunda çalışacaklarına işaret ederek, "Biz kendi açımızdan, ISS ortaklarımızla güvenli bir operasyon için çalışma sözümüzü yerine getireceğiz." dedi.

Biden, Çin'e gümrük vergilerinin kaldırılması konusunda kararını henüz vermedi

ABD Başkanı Joe Biden'ın bu hafta içinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmesinin beklendiğini ancak zamanın henüz netlik kazanmadığını söyleyen Kirby, görüşmede, Tayvan, Ukrayna ve ABD-Çin rekabetinin yönetilmesi gibi konuların ele alınmasının beklendiğini aktardı.

Kirby, Biden'ın Çin'e gümrük vergilerinin kaldırılması konusundaki kararını henüz vermediğini belirterek, yapılacak görüşmenin en önemli konularından birinin de bu olmasını beklediklerini dile getirdi.

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