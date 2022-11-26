Dolar
18.63
Euro
19.40
Altın
1,754.87
ETH/USDT
1,204.90
BTC/USDT
16,519.00
BIST 100
4,874.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu basın toplantısı düzenliyor
logo
Teknoloji

ABD, güvenlik kaygısıyla Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışını yasakladı

ABD, ulusal güvenlik endişesi nedeniyle Huawei dahil, 5 Çinli teknoloji firmasından "yeni iletişim ekipmanlarının" ithalatını ve bunların ülkede satışını yasakladı.

Betül Aklan   | 26.11.2022
ABD, güvenlik kaygısıyla Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışını yasakladı

Ankara

BBC’nin haberine göre, ABD Federal İletişim Komisyonu (FCC), Çinli teknoloji şirketlerinin ürettiği yeni iletişim ekipmanlarının satışını ve ithalatını yasaklayan yeni kuralları oy birliğiyle kabul etti.

FCC'nin Başkanı Jessica Rosenworcel, yaptığı yazılı açıklamada, "yeni kuralların, halkı telekomünikasyon kapsamındaki ulusal güvenlik tehditlerinden korumak için devam eden eylemlerin önemli bir parçası olduğunu" kaydetti.

Rosenworcel, FCC'nin "güvenilmeyen iletişim ekipmanlarının ABD sınırları içinde kullanılmasına izin verilmemesini sağlayarak ulusal güvenliklerini korumaya kararlı" olduğunu ifade etti.

Ürünlerinin ithalatı ve ülkede satışı yasaklanan teknoloji şirketleri arasında Huawei'nin yanı sıra ZTE, Hikvision, Dahua ve Hytera de yer alıyor.

Çin'de devlete ait sivil ve askeri amaçlı gözetim ekipmanı üreticisi Hikvision şirketi ise yaptığı açıklamada, ürünlerinin ABD için herhangi bir güvenlik tehdidi oluşturmadığını savundu.

Hikvision şirketinden yapılan açıklamada, "Karar, ABD ulusal güvenliğini korumak için hiçbir şey yapmayacak ancak ABD'deki küçük işletmeler, yerel yetkililer, okul bölgeleri ve bireysel tüketicilerin kendilerini, evlerini, işlerini ve mülklerini korumasını daha kötü ve daha pahalı hale getirmek için çok şey yapacak." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan, söz konusu yasakların geriye dönük olmadığı ve listelenen firmaların daha önce ABD'de satışı onaylanmış ürünlerinin satışının devam edeceği ancak bu izinlerin de ilerleyen süreçlerde iptal edilebileceği belirtiliyor.

Eski Başkan Barack Obama döneminde, Çinli telekomünikasyon firmalarının ABD pazarına erişimini sınırlamak için benzer kararlar alınmış, bu tutum Donald Trump ve mevcut ABD Başkanı Joe Biden'in yönetiminde de devam etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul'da FETÖ'ye yönelik operasyonda yakalanan 16 kişi gözaltına alındı
74 belediyede terörle bağlantılı 88 soruşturmanın 79’u tamamlandı
Ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Aralık'ta başlayacak
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 7 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Düzce'de 181 yapının ağır hasarlı olduğu belirlendi

Benzer haberler

ABD, güvenlik kaygısıyla Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışını yasakladı

ABD, güvenlik kaygısıyla Çinli teknoloji şirketlerinin ürünlerinin satışını yasakladı

ABD’de Walmart’ta 6 kişiyi öldüren saldırganın silahı aynı gün aldığı ortaya çıktı

Tayvan yerel seçimler için sandık başına gitti

B Grubu mücadelesinde İngiltere ile ABD berabere kaldı

B Grubu mücadelesinde İngiltere ile ABD berabere kaldı
Çin'de Sincan'ın Urumçi kentinde karantinadaki apartmanda çıkan yangında 10 kişi öldü

Çin'de Sincan'ın Urumçi kentinde karantinadaki apartmanda çıkan yangında 10 kişi öldü
Çin Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşlarının zorunlu karşılık oranını düşürdü

Çin Merkez Bankası, banka ve kredi kuruluşlarının zorunlu karşılık oranını düşürdü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet