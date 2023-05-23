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Teknoloji

ABD, Ay'ın navigasyon haritasını çıkarıyor

ABD Ulusal Coğrafi İstihbarat Ajansı Direktörü Tümamiral Frank Whitworth, Ay için Dünya üzerindekine benzer bir navigasyon sistemi geliştirmek üzere çalışma yaptıklarını açıkladı.

Kasım İleri  | 23.05.2023 - Güncelleme : 23.05.2023
ABD, Ay'ın navigasyon haritasını çıkarıyor

Washington

St. Louis’te düzenlenen GEOINT Konferansı'nda konuşan Whitworth, "Bugün, NASA, ABD Jeoloji Araştırma Kurumu, ABD Uzay Kuvvetleri ve Uzay Komutanlığı ile çalışarak Ay yüzeyinde gelecekteki ziyaretçilere, Dünya'daki GPS kadar doğru ve güvenli şekilde rehberlik edecek bir Ay jeodezi sistemi geliştiriyoruz." dedi.

“Ay Referans Çerçevesi” olarak adlandırılan sistemin, GPS gibi navigasyon yeteneklerini destekleyen, kesin ve doğru enlem, boylam ve zaman verileri sağlayan Dünya Jeodezi Sistemi'nin benzer bir işlevini yerine getireceğini aktaran Whitworth, şimdilik Ay tabanlı bir sistem üzerinde çalıştıklarını ancak ileride diğer gezegenler için benzer navigasyon sistemleri geliştirmek üzere çalışmaların da yapılacağını söyledi.

Whirwoth, bu çalışmanın, ABD ve diğer ülkelerin yanı sıra ticari şirketlerin Ay'da seyahatler planlaması ve gelecekte orada bir ekonominin tesis edilmesi hayalinin parçası olduğunu ifade etti.

Proje, Pentagon tarafından yönetiliyor

Ulusal Coğrafi İstihbarat Ajansı Kaynak ve Operasyon Yönetimi Direktörü James Griffith, ABD medyasına konuyla ilgili verdiği brifingde, söz konusu projenin, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yönetildiğini vurguladı.

Griffith, bu çalışmada asıl zorluğun Ay’da verilerin nasıl toplanacağı olduğuna işaret ederek, "Ay, Dünya'dan çok farklı bir şekilde işliyor. Hangi tür verilere ihtiyaç duyduğumuzu biliyoruz ancak o tür bir ortamda nasıl toplandığını bilmiyoruz. Çünkü araçlarımız buna göre yapılandırılmamış. Bu nedenle gerçek bir referans çerçevesi geliştirmek için çok fazla keşif çalışması yapmamız gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

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