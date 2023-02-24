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Teknoloji

AB, teknoloji firmalarından internet yatırımları için katkı almayı değerlendiriyor

Avrupa Birliği (AB), internet ağ altyapısındaki iyileştirmelerin maliyetini telekom operatörleri yerine teknoloji şirketlerinin karşılamasını sağlayabilecek bir çalışma başlattı.

Ata Ufuk Şeker   | 24.02.2023
AB, teknoloji firmalarından internet yatırımları için katkı almayı değerlendiriyor

Brüksel

AB Komisyonu, Avrupa'da telekomünikasyon sektörünün geleceğine ilişkin ilgili kuruluşlar, işletmeler ve vatandaşların 19 Mayıs tarihine kadar görüşlerini bildirebileceği bir istikşafi istişare süreci başlatıldığını bildirdi.

Açıklamada, bu süreçle değişen teknoloji ve pazar görünümünün elektronik iletişim sektörünü nasıl etkileyebileceği hakkında görüşler toplanmasının amaçlandığına dikkat çekildi.

Avrupa'nın teknolojik gelişmelerde ön sıralarda yer alması için gereken altyapı türlerini belirlemenin de hedeflendiğine işaret edilen açıklamada, istişare ile paydaşlardan AB genelinde bu tür altyapıyı sunmak için gereken yatırımların nasıl harekete geçirileceği konusunda görüş toplanacağı ifade edildi.

Açıklamada, istişarenin dijital dönüşümden yararlanan bütün oyuncuların bağlantı altyapısına yapılan yatırımlara adil biçimde katkıda bulunması konusundaki diyaloğun parçası olduğu belirtildi.

Bunun karar alınmadan önce kapsamlı analiz gerektiren karmaşık bir konu olduğu hatırlatılan açıklamada, komisyonun tarafsız ve açık internet sağlamakta kararlı olduğu bildirildi.

Açıklamada, istişare sonucunda elektronik iletişim sektörünün geleceği için en uygun adımların atılacağı kaydedildi.

Avrupa'daki büyük telekom operatörleri internete gereken yatırım maliyetinin bu alanda önemli gelirler elde eden dijital platformlar tarafından karşılanmasını istiyor.

Bu çerçevede, internetteki veri trafiğinin büyük kısmını kullanan Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft ve Netflix gibi platformların bu alandaki yatırımlara maddi katkı sağlamaları talep ediliyor.

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