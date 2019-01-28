AA ekibi Antarktika yolunda

Fotoğraf: AA/Uğur Subaşı

SAKARYA

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında düzenlenecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılacak Anadolu Ajansı (AA) ekibi, bilim insanlarının çalışmalarını yerinde takip edecek, kıtadaki ana yaşam ve florayı objektiflere yansıtacak.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni takip edecek muhabir Dilara Zengin, foto muhabiri Özge Elif Kızıl ve kameraman Servet Ülkü'den oluşan 3 kişilik AA ekibi, hazırlıklarını tamamladı.

AA muhabiri Dilara Zengin, yaptığı açıklamada, kurum olarak bu yıl 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılacaklarını belirterek, "Orada bilim insanlarının çalışmalarını fotoğraf, görüntü ve haberlerimizle aktaracağız. Yaklaşık bir ay boyunca bu ekibin yaptığı faaliyetleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün kuracağı istasyonu haberleştireceğiz. Öte yandan milli sporcu Şahika Ercümen de dalış gerçekleştirecek. Bu dalışı da görüntü, fotoğraf ve haberlerimizle aktarmaya çalışacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin, şu anda Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nde "gözlemci ülke" statüsünde olduğunu, seferin ve orada yapılacak çalışmaların, Türkiye'nin "danışman ülke" statüsüne geçmesi için önemli bir adım olacağını vurgulayan Zengin, "Bilimsel aktiviteler ve sefer boyunca yapılacak diğer aktivitelerin yanı sıra kıtada ilk defa AA ekibi olarak ana yaşam ve florayı görüntüleyeceğiz. Oradaki buzulları, penguenleri ve fokları AA kameralarına yansıtmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

"Antarktika dünyanın buzdolabı"

Türk Antarktika Bilim Seferi lideri Doç. Dr. Burcu Özsoy da sefer için çok heyecanlı, hazırlıklı ve donanımlı olduklarını söyledi.

Seferde 9'u ulusal 4'ü uluslararası olmak üzere 13 projenin kendilerine eşlik edeceğini aktaran Özsoy, toplamda 25 kişilik bir ekiple yola çıkacaklarını kaydetti.

Antarktika Antlaşmalar Sistemi'nin 1959 yılında 13 ülkenin katılımıyla kurulduğuna değinen Özsoy, şöyle devam etti:

"Antarktika'nın, özellikle hiçbir dünya ülkesine ait olmayan ve üzerinde hiç kan dökülmemiş toprakların yine aynı statüde devam etmesi için imzacı ülkeler var. Kağıt üzerinde olmayan, resmileşmeyen paylaşmalar da söz konusu ülkeler arasında. Bunların hepsi sınırsız bir şekilde dondurulmuş durumda. Antarktika'nın sadece barışa ve bilime adanmasına ilişkin 1959 yılında başlatılan imzacı ülkeler sayısı 53'e çıktı. 53'ün içinde Türkiye de var. Türkiye'nin pozisyonu; gözlemci statüsündeyiz. Bizim için önemli olan danışman statüsünü almak.

İklim değişimlerine şahit oluyoruz. Sanayileşmenin de arttığı tüketimin, plastiğin arttığı dönemlerde, bu iklim değişikliği sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada gerçekleşiyor. Antarktika, dünyanın buzdolabı gibi, orada dünyanın geçmişine ait, milyon yıl öncesine ait verileri toplayabiliyoruz. Bu veriler bize geçmişe ait bilgileri aktardığı gibi bugünümüze ışık tutuyor. Bugünden gelecekte bizi neler bekliyor, bu tarz bilimsel çalışmaları yapabilmemiz için çok doğal bir laboratuvar."

Özsoy, ekipte AA ekibinin de yer aldığını hatırlatarak, projelerin ve aktivitelerin günlük hikayeleştirmelerle kamuya aktarılacağını sözlerine ekledi.

Türk Bilim Kampı kurulacak

Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında düzenlenecek 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi yarın başlayacak.

Bu yıl 17'si Türk, 8'i yabancı, toplam 25 katılımcının yer alacağı seferde, 30 gün boyunca pek çok alanda bilimsel araştırma yapılacak.

Sefer kapsamında İstanbul Teknik, Karadeniz Teknik, Orta Doğu Teknik, Niğde Ömer Halisdemir, Hitit, Bahçeşehir, Boğaziçi, Ondokuz Mayıs ve İstanbul üniversitelerinden toplam 13 projeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilecek.

Bilim insanlarının yanı sıra sefere, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Harita Genel Müdürlüğü, Türk Deniz Kuvvetleri Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığından yetkililer de katılacak.

Geçici Bilim Üssü oluşturulmasına yönelik çalışmaların gerçekleştirileceği sefer kapsamında, Horseshoe Adası'nda Türk Bilim Kampı kurulacak. Antarktika Anlaşmalar Sistemi'nde "gözlemci" statüsünde bulunan Türkiye, bu seferle "danışman ülke" statüsüne geçme hedefine bir adım daha yaklaşacak.

Ayrıca, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından kıtaya 2 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kurulacak.

Milli sporcu buzlu sulara dalacak

Dünya dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen de 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi heyetiyle "beyaz kıta"ya gidecek. Ercümen, sefer kapsamında Antarktika'nın buzlu sularında dalış gerçekleştirecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antarktika'ya Bilim Üssü Kurulması Projesi kapsamında 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılmak üzere yarın yola çıkacak Türk ekibiyle Toyota Türkiye Fabrikası'nda bir araya gelmişti.