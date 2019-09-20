'50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimi vereceğiz'
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, 50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimleri vereceğiz." dedi.
İstanbul
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz." dedi.
'100 Deneyap Teknoloji Atölyesi' kurulacağını belirten Varank, burada 50 bin özel yetenekli öğrenciye teknoloji eğitimi verileceğini söyledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.