Euro
6.31
Dolar
5.71
BIST 100
100,302.90
Altın
1,503.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve KKTC Başbakanı Ersin Tatar, "Kıbrıs'ta Son Söz" paneline katılıyor TEKNOFEST 4. gününde devam ediyor
logo
Bilim Teknoloji, TEKNOFEST

'50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimi vereceğiz'

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kuracağımız 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde, 50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimleri vereceğiz." dedi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 20.09.2019
'50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimi vereceğiz'

İstanbul

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Yurtdışındaki Türk Bilim İnsanları 4. Kurultayı'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yoğun ilgiyle karşılaştığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı'na önümüzdeki dönemde de devam edeceğiz." dedi.

'100 Deneyap Teknoloji Atölyesi' kurulacağını belirten Varank, burada 50 bin özel yetenekli öğrenciye teknoloji eğitimi verileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rejim destekçisi ülkelerin Suriye'de çatışan çıkarları
Orta Doğu, Arap Baharı ve Rusya'nın dönüşü
Bosna’daki savaş suçu zanlıları ICTY’nin kapanmasıyla 'affedilmiş' oldu
Avro Bölgesi resesyondan çıkışı maliye politikalarında aramalı
Tunus'ta popülist siyasetin yükselişi

Benzer haberler

'50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimi vereceğiz'

'50 bin özel yetenekli öğrencimize teknoloji eğitimi vereceğiz'

Yerli tünel açma makinesi üretim bandından indirildi

'TEKNOFEST'e bu sene 1 milyonun üzerinde ziyaretçi bekliyoruz'

'Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın'

'Fikir üretin ve en önemlisi icat çıkarın'
Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı

Bakan Varank'tan KOBİ'lere tarihi çağrı
Bakan Varank, TEKNOFEST roket yarışlarını izledi

Bakan Varank, TEKNOFEST roket yarışlarını izledi