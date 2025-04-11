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Spor, Basketbol

Valencia'yı 68-66 yenen Çimsa ÇBK Mersin finale yükseldi

Muhammed Boztepe  | 11.04.2025 - Güncelleme : 11.04.2025
Valencia'yı 68-66 yenen Çimsa ÇBK Mersin finale yükseldi

Ankara
Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi 6'lı Final organizasyonunun yarı finalinde Valencia'yı 68-66 yenen Çimsa ÇBK Mersin finale yükseldi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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