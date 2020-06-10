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Spor, Basketbol

ULEB Avrupa Kupası'na katılacak takımlar 15 Haziran'da belli olacak

Basketbolda gelecek sezon ULEB Avrupa Kupası'na katılacak takımlar, 15 Haziran'da belli olacak.

Mutlu Demirtaştan   | 10.06.2020
ULEB Avrupa Kupası'na katılacak takımlar 15 Haziran'da belli olacak

İstanbul

Organizasyonun internet sitesinde yer alan açıklamada, 2020-2021 sezonunda ULEB Avrupa Kupası'nda mücadele edecek 24 takımın, 15 Haziran Pazartesi günü yapılacak yönetim kurulu toplantısında belirleneceği ifade edildi.

Kupaya katılmak adına 16 ülkeden 32 takımın organizasyona başvurduğu belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edilen 2019-2020 sezonunda çeyrek finale yükselen 8 takıma, gelecek sezon kupada yer alabilmek için öncelik verileceği kaydedildi.

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