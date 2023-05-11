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Spor, Basketbol

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta yarın başlayacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde heyecan 29. hafta maçlarıyla devam edecek.

Hilmi Sever  | 11.05.2023 - Güncelleme : 11.05.2023
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde 29. hafta yarın başlayacak

İstanbul

Ligde haftanın açılış maçı yarın saat 18.00'de Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Pınar Karşıyaka arasında Gazanfer Bilge Spor Salonu'nda yapılacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 29. haftanın müsabaka programı şöyle:

Yarın:

18.00 Onvo Büyükçekmece Basketbol-Pınar Karşıyaka (Gazanfer Bilge Spor Salonu)

20.30 Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ (TOFAŞ)

13 Mayıs Cumartesi:

13.00 Ayos Konyaspor Basketbol-Manisa Büyükşehir Belediyespor

13.00 Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Galatasaray Nef (Pamukkale Üniversitesi)

15.30 Aliağa Petkimspor-Gaziantep Basketbol (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

15.30 Bahçeşehir Koleji-Beşiktaş Emlakjet (Ülker Spor ve Etkinlik)

18.00 Anadolu Efes-Türk Telekom (Sinan Erdem)

20.30 Darüşşafaka Lassa-Fenerbahçe Beko (Volkswagen Arena)

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