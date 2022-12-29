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Spor, Basketbol

Türkiye Basketbol Federasyonunun yöneticileri, Ankara kulüplerini ziyaret etti

Türkiye Basketbol Federasyonunun (TBF) yönetim kurulu üyeleri; MKE Ankaragücü, OGM Ormanspor ve Nesibe Aydın kulüplerine ziyarette bulundu.

Erkan Tiryaki   | 29.12.2022
Türkiye Basketbol Federasyonunun yöneticileri, Ankara kulüplerini ziyaret etti Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri, Nesibe Aydın U-12 Kız Basketbol Takımı'nın antrenmanını izledi

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Başkan Vekili Ömer Onan, Asbaşkan Hüseyin Beşok, Yönetim Kurulu Üyesi Serap Yücesir, Genel Sekreter Serhan Antalyalı ve Erkek Ligleri Müdürü Erkan Hacıoğlu, Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi.

TBF yöneticileri, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, OGM Ormanspor Kulübü Başkanı İbrahim Şanlı ve Nesibe Aydın Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın'la bir araya gelerek fikir alışverişi yaptı.

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