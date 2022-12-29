Türkiye Basketbol Federasyonunun yöneticileri, Ankara kulüplerini ziyaret etti

Ankara
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Başkan Vekili Ömer Onan, Asbaşkan Hüseyin Beşok, Yönetim Kurulu Üyesi Serap Yücesir, Genel Sekreter Serhan Antalyalı ve Erkek Ligleri Müdürü Erkan Hacıoğlu, Ankara'da ziyaretler gerçekleştirdi.
TBF yöneticileri, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, OGM Ormanspor Kulübü Başkanı İbrahim Şanlı ve Nesibe Aydın Spor Kulübü Başkanı Mirkan Aydın'la bir araya gelerek fikir alışverişi yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.