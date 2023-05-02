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Spor, Basketbol

Türkiye Basketbol Federasyonu, TikTok ile sponsorluk anlaşması imzaladı

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) ile TikTok arasında imzalanan sponsorluk anlaşmasıyla TikTok, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi eğlence partneri oldu.

Ercan Çakar  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Türkiye Basketbol Federasyonu, TikTok ile sponsorluk anlaşması imzaladı

İstanbul

TBF'den yapılan açıklamaya göre, sponsorluk anlaşması kapsamında basketbolseverler TikTok'ta eğlenceli içerikler üretebilecek. Platform sayısız filtre, ses ve efektlerle uygulama içinde özel içerikler üretilmesine imkan sunacak. Basketbolseverler ayrıca Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin resmi TikTok hesabından maçların en özel anlarını izleyebilecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, anlaşmayla ilgili "Basketbol sevgisini ve kültürünü toplumun her kesimine yaymak için yeni kuşakların iletişim tercihlerini anlamak ve onlarla yeni alanlarda buluşma fırsatı yaratmak gerektiğinin farkındayız. Genç basketbolseverlerin ilgisini arttırmak ve basketboldaki yaratıcılıklarını göstermeye teşvik etmek amacıyla, iletişim çağının bütün pozitif olanaklarını kullanmak istiyoruz. TikTok'un basketbolu geniş kitlelere ulaştırma amacımıza katkı sağlayacağına, basketbolseverler için yeni bir buluşma ve eğlence noktası olacağına inancımız tam. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ve TikTok arasındaki sponsorluk anlaşmasının camiamıza hayırlı olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

TikTok Türkiye Operasyon Lideri Erkan Ünlü de TikTok'u her gün milyonlarca insanın ziyaret ettiğini dile getirerek, "Unutulmayan spor müsabakası anlarını yeniden paylaşan, spor konusundaki yeteneklerini gösteren içerik üreticilerimizin yanı sıra spor alanında üretilen içerikler milyarlarca kez görüntüleniyor. Müthiş bir performans gösterisi olan basketbolun TikTok evreni için apayrı bir yeri var. Türkiye'nin basketboldaki başarıları her zaman göğsümüzü kabarttı. TikTok olarak Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'yle böyle bir iş birliğinde bulunmaktan dolayı gurur duyuyoruz. TikTok'un basketbolseverlerin yeni buluşma noktası haline gelmesiyse en büyük hedefimiz. Bu amaç için var gücümüzle çalışmaya, platformumuz aracılığıyla basketbolu daha geniş kitlelere ulaştırmaya ve sevdirmek için çabalamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TikTok, daha önce de NBA ve UEFA EURO 2020'nin eğlence partnerliğini üstlenmişti.

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