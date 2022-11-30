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Spor, Basketbol

Türkiye, 2024 ile 2026 FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası organizasyonlarını düzenleyecek

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 2024 ile 2026 yıllarında düzenlenecek 17 Yaş Altı Dünya Kupası'na, Türkiye'nin ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Doğa Kırmızıoğlu   | 30.11.2022
Türkiye, 2024 ile 2026 FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası organizasyonlarını düzenleyecek

Ankara

FIBA'dan yapılan açıklamada, erkekler ve kadınlarda, 17 ile 19 yaş altında düzenlenecek Dünya kupalarına yapılan aday başvurularının incelendiği ve yönetim kurulu toplantısının ardından alınan kararlarla, ev sahipliği yapacak ülkelerin belirlendiği duyuruldu.

Buna göre, Türkiye, 2024 ile 2026 yıllarında erkekler kategorisindeki 17 Yaş Altı Dünya Kupası organizasyonlarını düzenleyecek. 2024'teki turnuva 29 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde, 2026'daki şampiyona ise 27 Haziran-5 Temmuz tarihlerinde Türkiye'de gerçekleşecek.

Diğer FIBA turnuvalarına ev sahipliği yapacak ülkeler ve organizasyon tarihleri ise şöyle:

2024 FIBA 17 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası

Ev sahibi: Meksika Basketbol Federasyonu

Tarih: 13-21 Temmuz

2025 FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası

Ev sahibi: İsviçre Basketbol Federasyonu

Tarih: 28 Haziran-6 Temmuz

2025 FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası

Ev sahibi: Çekya Basketbol Federasyonu

Tarih: 12-20 Temmuz

2026 FIBA 17 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası

Ev sahibi: Çekya Basketbol Federasyonu

Tarih: 11-19 Temmuz


2027 FIBA 19 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası

Ev sahibi: Çekya Basketbol Federasyonu

Tarih: 26 Haziran-4 Temmuz




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