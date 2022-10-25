Türk Telekom, ULEB Avrupa Kupası'nda yarın Hapoel Tel Aviv ile karşılaşacak

Ankara
Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
Türk Telekom'un organizasyonda birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunuyor.
İlk maçında Fransa temsilcisi Paris Basketbol'a yenilen Türk Telekom, ikinci hafta müsabakasında deplasmanda Alman ekibi Veolia Towers Hamburg'u 88-83 mağlup etmişti.
İsrail ekibi Hapoel Tel Aviv ise kupada oynadığı iki maçı da kazandı.
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