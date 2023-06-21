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Spor, Basketbol

Türk Telekom Basketbol Takımı, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Basketbol Süper Lig ekiplerinden Türk Telekom, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdıklarını duyurdu.

Fatih Çakmak  | 21.06.2023 - Güncelleme : 21.06.2023
Türk Telekom Basketbol Takımı, 3 oyuncusuyla yollarını ayırdı

Ankara

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Türk Telekom Basketbol Takımı oyuncuları Micheal Eric, Tyrique Jones ve Nate Sestina'ya bugüne kadar takımımıza yaptığı hizmetler ve sundukları katkı için teşekkür ediyoruz. Kendilerine yeni yolculuklarında başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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