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Spor, Basketbol

Türk basketbol takımları, Avrupa'da bu hafta 10 karşılaşmaya çıkacak

Türk basketbol takımları, Avrupa'da bu hafta 10 karşılaşmada mücadele edecek.

Erkan Tiryaki  | 25.11.2024 - Güncelleme : 25.11.2024
Türk basketbol takımları, Avrupa'da bu hafta 10 karşılaşmaya çıkacak

Ankara

Avrupa kupalarında 2024-2025 sezonunda Türkiye'yi erkeklerde 10, kadınlarda ise 5 takım temsil etmeye devam ediyor.

Erkekler THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, BKT Avrupa Kupası'nda Beşiktaş Fibabanka, Türk Telekom ve Bahçeşehir Koleji, Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, Karşıyaka, Aliağa Petkimspor ile Manisa Basket, FIBA Avrupa Kupası'nda ise TOFAŞ yer alıyor.

Kadınlar Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Opet ve ÇBK Mersin, FIBA Avrupa Kupası'nda da Galatasaray Çağdaş Faktoring, Beşiktaş ve YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol takımları Türkiye'yi temsil ediyor.

Erkeklerde Şampiyonlar Ligi ve FIBA Avrupa Kupası'nda bu hafta grup maçları olmayacak.

BKT Avrupa Kupası'nda Türk Telekom, B Grubu'nda İsrail ekibi Hapoel Bank ile Ankara'da oynaması gereken maçı Avrupa Ligi Yönetimi'nin kararıyla Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapacak.

Türk takımlarının hafta içi Avrupa kupalarında oynayacağı maçların programı TSİ şöyle:

THY Avrupa Ligi:

29 Kasım Cuma:

20.45 Fenerbahçe Beko-EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) (Ülker Spor ve Etkinlik)

23.00 LDLC ASVEL (Fransa)-Anadolu Efes (LDLC Arena)

BKT Avrupa Kupası:

28 Kasım Perşembe:

19.00 Bahçeşehir Koleji-Joventut Badalona (İspanya) (Sinan Erdem)

21.30 Türk Telekom-Hapoel Bank (İsrail) (Aleksandar Nikolic)

22.00 Dolomoti Energia Trento (İtalya)-Beşiktaş Fibabanka (IL T Quotidiano Arena)

Kadınlar Avrupa Ligi:

27 Kasım Çarşamba:

18.00 ÇBK Mersin-Olympiakos (Yunanistan) (Servet Tazegül)

19.00 Fenerbahçe Opet-KGHM BC Polkowice (Polonya) (Metro Enerji)

Kadınlar FIBA Avrupa Kupası:

27 Kasım Çarşamba:

20.00 Galatasaray Çağdaş Faktoring-KP TANY Brno (Çekya) (Sinan Erdem)

22.00 Charnay Basket (Fransa)- YTR Gayrimenkul Bodrum Basketbol (Salle des Sports)

28 Kasım Perşembe:

20.00 Beşiktaş-Basket Namur Capitale (Belçika) (Beşiktaş Akatlar)


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