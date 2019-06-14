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Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

Toronto Raptors NBA'de tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı

NBA finalinde Golden State Warriors'a 4-2 üstünlük sağlayan Toronto Raptors, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

Hüseyin Burak Demirer   | 14.06.2019
Toronto Raptors NBA'de tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı

Ankara

NBA finalinde Golden State Warriors'a 4-2 üstünlük sağlayan Toronto Raptors, tarihinin ilk şampiyonluğuna ulaştı.

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