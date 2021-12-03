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Spor, Basketbol

THY Avrupa Ligi'nin en üretken oyuncusu Fenerbahçe'den De Colo

THY Avrupa Ligi'nin şimdiye kadarki en üretken çok yönlü oyuncusu, Fenerbahçe Beko'dan Nando De Colo oldu.

Fatih Erel   | 03.12.2021
THY Avrupa Ligi'nin en üretken oyuncusu Fenerbahçe'den De Colo

İstanbul

De Colo, THY Avrupa Ligi'nin Performans Verimlilik Puanı (PIR/Performans Endeksi Reytingi) rekorunu kırarak, organizasyonun en üretken çok yönlü oyuncusu unvanının yeni sahibi olmayı başardı.

Sarı-lacivertli ekibin evinde AS Monaco'yu 96-86 mağlup ettiği karşılaşmada De Colo, 14 puanlık PIR ile Avrupa Ligi kariyerindeki toplamda 4.184 PIR puanına ulaştı.

Fransız oyuncu, eski basketbolcu Vassilis Spanoulis'i geçerek tüm zamanların PIR sıralamasında ilk sırayı aldı. Spanoulis, kariyerinde 4.183 PIR puanına sahipti.

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