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Basketbol

THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 5. haftasındaki derbide Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek.

Mutlu Demirtaştan   | 27.10.2022
THY Avrupa Ligi'nde Anadolu Efes, yarın Fenerbahçe Beko'yu ağırlayacak

Istanbul

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Sarı-lacivertliler, 4'te 4 yaparak başladığı ligde zirvede bulunuyor. İki galibiyet, iki mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes, 8. sırada yer alıyor.

Takımlar arasında daha önce Avrupa Ligi'nde yapılan 18 karşılaşmanın 11'inde Fenerbahçe Beko, 7'sinde ise Anadolu Efes galip geldi.

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