THY Avrupa Ligi'nde 7. haftanın MVP'si Anadolu Efesli Rodrigue Beaubois
Anadolu Efesli Rodrigue Beaubois, THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının en değerli oyuncusu seçildi.
İstanbul
Anadolu Efes forması giyen Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois, THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.
Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beaubois, takımının sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 91-89 yendiği mücadelede 36 verimlilik puanıyla oynayarak 7. haftanın MVP'si unvanını elde etti.
Karşılaşmada 23 sayı, 2 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmalık performans sergileyen Fransız skorer, kariyerinde ikinci kez bu unvana layık görüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.