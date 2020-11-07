Euro
10.14
Dolar
8.53
BIST 100
1,191.96
Altın
1,952.53
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

THY Avrupa Ligi'nde 7. haftanın MVP'si Anadolu Efesli Rodrigue Beaubois

Anadolu Efesli Rodrigue Beaubois, THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının en değerli oyuncusu seçildi.

Mutlu Demirtaştan   | 07.11.2020
THY Avrupa Ligi'nde 7. haftanın MVP'si Anadolu Efesli Rodrigue Beaubois

İstanbul

Anadolu Efes forması giyen Fransız basketbolcu Rodrigue Beaubois, THY Avrupa Ligi'nde 7. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi.

Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Beaubois, takımının sahasında İsrail temsilcisi Maccabi Playtika'yı 91-89 yendiği mücadelede 36 verimlilik puanıyla oynayarak 7. haftanın MVP'si unvanını elde etti.

Karşılaşmada 23 sayı, 2 ribaunt, 7 asist, 3 top çalmalık performans sergileyen Fransız skorer, kariyerinde ikinci kez bu unvana layık görüldü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 483 kişiye hastalık tanısı konuldu, 81 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 242 bini geçti
Danimarka dışında 5 ülkede daha vizonlarda Kovid-19'a rastlandı
Fas'ta Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 127'ye yükseldi
Muhittin Böcek'in Kovid-19 tedavisi yoğun bakımda sürüyor

Benzer haberler

THY Avrupa Ligi'nde 7. haftanın MVP'si Anadolu Efesli Rodrigue Beaubois

THY Avrupa Ligi'nde 7. haftanın MVP'si Anadolu Efesli Rodrigue Beaubois

Fenerbahçe Beko dördüncü galibiyetini aldı

Anadolu Efes THY Avrupa Ligi'nde Maccabi Playtika'yı yendi

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında Khimki'yi konuk edecek

Fenerbahçe Beko THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında Khimki'yi konuk edecek
Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'u yendi, Dunston tarihe geçti

Anadolu Efes deplasmanda Olympiakos'u yendi, Dunston tarihe geçti
Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı

Fenerbahçe Beko deplasmanda kazandı