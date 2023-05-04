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TBF'den Türk Telekom'un İspanya'da maruz kaldığı skandalla ilgili açıklama

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Türk Telekom'un 7Days Avrupa Kupası (EuroCup) finalinde İspanya temsilcisi Gran Canaria ile oynadığı karşılaşma öncesinde yaşadığı olaylara tepki gösterdi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 04.05.2023 - Güncelleme : 04.05.2023
TBF'den Türk Telekom'un İspanya'da maruz kaldığı skandalla ilgili açıklama

İstanbul

TBF'den yapılan açıklamada, "7Days Eurocup finalinde mücadele eden temsilcimiz Türk Telekom, İspanya'nın Gran Canaria ekibiyle karşılaşmış ve organizasyonu da ikinci sırada tamamlamıştır. Bu müsabaka öncesinde temsilcimiz Türk Telekom'un antrenman yaptığı salon yolunda başantrenör Erdem Can'ın yaralanmasıyla sonuçlanan rezil olay, Türkiye Basketbol Federasyonu olarak bizleri derinden üzmüştür. Benzeri görülmemiş bu şok edici olay ve saha içinde uygulanan çifte standarda rağmen ekibimiz Türk Telekom, sonuçtan bağımsız olarak parkede ortaya koymuş olduğu performansla tüm Türkiye’yi gururlandırmıştır." denildi.

Açıklamada, "Temsilcimiz Türk Telekom’un, final müsabakası gibi şampiyonun belirleneceği önemli bir karşılaşma öncesi, esnası ve sonrasında yaşamış olduğu korkunç olaylar, Türkiye Basketbol Federasyonu ve kulüplerimizin, EuroCup organizasyonu ile olan ilişkilerini bir kez daha gözden geçirme noktasına gelmesine yol açmıştır. Saha dışında yaşanan bu spor ahlakından uzak olay nedeniyle temsilcimiz Türk Telekom’a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor; yaşanan bu olayın takipçisi olacağımızı da tüm kamuoyuna duyuruyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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