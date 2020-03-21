TBF ve spor kulüplerinden Fenerbahçe Beko'ya 'geçmiş olsun' mesajı
Türkiye Basketbol Federasyonu, Anadolu Efes, Beşiktaş ve Galatasaray, bazı oyuncu ile idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes, Beşiktaş ve Galatasaray, bazı oyuncu ile idari kadro çalışanlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığı duyurulan Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
TBF'den yapılan açıklamada, "ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Fenerbahçe Beko'nun gerçekleştirmiş olduğu rutin sağlık kontrolleri sırasında bazı oyuncuları ile idari kadro çalışanlarında Kovid-19 belirtilerine rastlanıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Federasyon olarak süreci tüm kulüplerimizle yakından takip ediyor, Fenerbahçe Beko takımının sporcu ve kulüp çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." denildi.
Anadolu Efes Kulübünün açıklamasında, "En büyük dileğimiz, dostlarımızın testlerinin negatif çıkması ve en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarıdır. Kendileriyle ilgili güzel haberleri kısa süre içerisinde öğreneceğimize inanıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Beşiktaş Kulübü de Fenerbahçe'nin yapmış olduğu duyuruyu alıntılayarak, "Basketbol takımınızdaki bazı oyuncularınız ve idari kadronuzda Covid-19 belirtilerine rastlandığını üzüntüyle öğrendik. Bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatacağınıza yürekten inanıyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." paylaşımında bulundu.
Galatasaray Kulübü ise, "Fenerbahçe Erkek Basketbol A Takımı oyuncularının ve idari personelinin detaylı tarama sonuçlarının iyi haberler getirmesini, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." açıklamasını yaptı.
Öte yandan, çok sayıda kulüp de çeşitli platformlardaki açıklamalarıyla Fenerbahçe Kulübüne geçmiş olsun mesajlarını iletti.
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye 'geçmiş olsun' mesajı
Trabzonspor Kulubü, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın bazı oyuncu ve idari kadro çalışanlarının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) belirtisi taşıdığının belirlenmesi üzerine "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün Twitter hesabından "Sevgili Fenerbahçe Ailesi" başlığı ile yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
"Oyuncularınızın ve idari kadrodaki arkadaşlarınızın yaşadığı kritik süreci sağlıklı bir şekilde atlatmalarını diliyor, en yakın zamanda iyi haberlerini beklediğimizi belirterek, geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz."
Fenerbahçe Beko'nun ligde son maçını yaptığı TOFAŞ'tan açıklama
Fenerbahçe Beko'nun, erteleme kararı öncesi ING Basketbol Süper Ligi'nde karşılaştığı son takım olan TOFAŞ'ta genel menajer Tolga Öngören, "Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık, bekliyoruz." açıklamasında bulundu.
Öngören, AA muhabirine, Fenerbahçe Beko'nun açıklamasını üzüntüyle karşıladıklarını söyledi.
Temennilerinin, test sonucunun negatif çıkması olduğunu belirten Öngören, şöyle konuştu:
"Maalesef açıklamayı öğrendiğimiz andan itibaren telefonlarımız susmuyor. Son maçımızı Fenerbahçe ile oynamıştık. Doktorlarımızla görüştük. Yarın maçtan sonraki 8'inci günümüz. Doktorumuz, semptom görülmeden teste girilmediğini söyledi. 5-6 gün daha bekleyeceğiz gibi görülüyor. Herhangi bir belirtisi olan basketbolcumuz yok. Bütün önlemlerimizi aldık, bekliyoruz. Fenerbahçe maçı bittiği gibi Bursa'ya gelip, tesislerimizi önlem amaçlı kapatmış ve idmanları durdurmuştuk."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.