TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz."
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Yeni sezonda az kapasite de olsa basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz." açıklamasında bulundu.
Istanbul
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Yeni sezonda az kapasite de olsa basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz." açıklamasında bulundu.
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