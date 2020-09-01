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Spor, Basketbol

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz."

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, "Yeni sezonda az kapasite de olsa basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz." açıklamasında bulundu.

Emre Doğan   | 01.09.2020
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu: "Basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz."

Istanbul

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu,  "Yeni sezonda az kapasite de olsa basketbolseverleri salonlara davet edeceğimiz bir süreç başlatmak isteriz." açıklamasında bulundu. 

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