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Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Cihat Erat için düzenlenen cenaze törenine katılıyor. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, İzmir-İstanbul seferini yapan uçağın pistten çıkması sonucu yaşamını yitiren Zehra Bilgi Koçar için Tekirdağ'da cenaze töreni düzenleniyor.
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Spor, Basketbol

Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı işlemleri tamamlandı

Anadolu Efes'in ABD'li basketbolcusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı işlemleri tamamlandı.

Emre Doğan   | 07.02.2020
Shane Larkin'in Türk vatandaşlığı işlemleri tamamlandı

İstanbul

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 yaşındaki ABD'li basketbolcusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alma konusunda yapmış olduğu başvurunun onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, "1992 doğumlu oyuncu 5901 sayılı Türk vatandaşlığı kanununun 12. maddesi A bendi uyarınca Cumhurbaşkanı'nın 06/02/2020 tarihli ve 2020/2088 sayılı kararı ile Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlığının yanı sıra Türk vatandaşlığını kazandı. Böylelikle Shane Larkin, A Erkek Milli Takımımızın formasını giyebilme hakkını elde etmiş oldu." ifadelerine yer verildi.

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