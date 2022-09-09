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Kraliçe Elizabeth'in ölümü dolayısıyla Londra’da top atışı gerçekleşiyor.
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Spor, Basketbol

Shane Larkin sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası'na devam edemeyecek

Emrah Oktay   | 09.09.2022
Shane Larkin sakatlığı nedeniyle Avrupa Şampiyonası'na devam edemeyecek

Istanbul
A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, sakatlığı nedeniyle ameliyat olması gereken  Shane Larkin'in Avrupa Şampiyonası'na devam edemeyeceğini açıkladı.

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