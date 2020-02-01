Shane Larkin A Milli Basketbol Takımı'nda oynayacak

İstanbul
Anadolu Efes'in ABD'li oyun kurucusu Shane Larkin, A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda oynayacağını duyurdu.
Larkin, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye Milli Takımı'na katılarak bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum." dedi.
"Türk bayrağını göğsümde taşıyacak olmak heyecan verici"
"Türk bayrağını göğsümde gururla taşıyacak olmak son derece heyecan verici" ifadesini kullanan Larkin, şu görüşlere yer verdi:
"Size başarı veya zaferlerin garantisini veremem ama size tek bir şey için söz verebilirim; bu ülke için terimin son damlasına kadar mücadele edip, sahip olduğum tüm enerjimi ve gücümü ortaya koyacağım. Size söz veriyorum."
Larkin, milli takım formalı bir görselini de paylaştı.
Larkin'in milli takım süreci başladı
Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamada, "Anadolu Efes oyuncusu Shane Larkin'in Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını alması konusunda işlemler başlatılmıştır. Resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Larkin, A Erkek Milli Takımı'mızın formasını giyebilme hakkını elde edecektir." denildi.
Federasyon, açıklamasında Larkin'in kendisine ait Instagram hesabından milli takım ile ilgili görüşlerine de yer verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.