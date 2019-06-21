Şampiyon Anadolu Efes

İstanbul
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek seride 4-3 öne geçti ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.