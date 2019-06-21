Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.61
Dolar
5.82
BIST 100
94,022.28
Altın
1,398.52
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı’nda İstanbul seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulunuyor
logo
Spor, Basketbol

Şampiyon Anadolu Efes

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek seride 4-3 öne geçti ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Erkan Tiryaki   | 21.06.2019
Şampiyon Anadolu Efes

İstanbul

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko'yu 89-74 yenerek seride 4-3 öne geçti ve 2018-2019 sezonunun şampiyonu oldu.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Cumhurbaşkanı Mursi’nin katilleri kimler?
Moritanya’nın demokrasi çabası sonuç verir mi?
BM Libya krizinde yetersiz kalıyor
Doğu Akdeniz enerji denklemi ve Rum kesiminin hukuksuz tasarrufları
Trump ekonomik savaşta dümeni ticaretten kura çevirdi

Benzer haberler

Potada finalin biletleri tükendi

Potada finalin biletleri tükendi

Basketbolda sezonun en büyüğü belli oluyor

Potada şampiyon belli oluyor

Potada final serisi son maça taşındı

Potada final serisi son maça taşındı
Potada Fenerbahçe Beko'ya 2 maç ceza

Potada Fenerbahçe Beko'ya 2 maç ceza
Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a sert eleştiri

Fenerbahçe'den Ergin Ataman'a sert eleştiri