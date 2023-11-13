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Rockets, Alperen Şengün'ün 23 sayısıyla son şampiyon Nuggets'ı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, Alperen Şengün'ün üstün performansının yardımıyla Denver Nuggets'ı 107-104 yenerek galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Doğa Kırmızıoğlu  | 13.11.2023 - Güncelleme : 13.11.2023
Rockets, Alperen Şengün'ün 23 sayısıyla son şampiyon Nuggets'ı yendi

Ankara

NBA'de normal sezona 11 maçla devam edildi. Rockets, özellikle dördüncü periyottaki skorer oyununun yardımıyla konuk ettiği son şampiyon Nuggets'ı yenerek bu sezonki çıkışını sürdürdü.

Batı Konferansı'nda dördüncü sıraya kadar yükselen Rockets'ta milli oyuncu Alperen Şengün 23 sayı, 8 ribaunt, 5 asist ve 2 blok, Fred VanVleet 26 sayı ve 4 asistle galibiyeti getiren oyuncular oldu. Jeff Green 15 sayı ve 4 ribaunt, Dillon Brooks 10 sayı ve 4 ribaunt, Jalen Green 9 sayı, 8 ribaunt ve 5 asistle skora destek verdi.

10'uncu karşılaşmasında 2'nci kez kaybeden konferans lideri Nuggets'ta all-star Nikola Jokic 36 sayı, 21 ribaunt ve 11 asistle "triple double" yaptı. Michael Porter 25 sayı ve 10 ribaunt, Aaron Gordon 16 sayı, 8 ribaunt ve 5 asist, Reggie Jackson 14 sayı ve 4 ribauntla oynadı.

Tyrese Maxey, kariyerinin sayı rekorunu kırdı

Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, Philadelphia 76ers, konuk ettiği Indiana Pacers'ı 137-126'lık skorla geçerek galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Konferans lideri Sixers'ta Tyrese Maxey 50 sayıyla kariyer rekoru kırmasının yanı sıra 7 ribaunt, 5 asist ve 3 blokla galibiyette başrolü oynadı. Joel Embiid 37 sayı, 13 ribaunt ve 7 asist, Tobias Harris 18 sayı, 9 ribaunt ve 4 asist, De'Anthony Melton 10 sayı, 6 asist ve 4 ribauntla galibiyette pay sahibi oldu.

Bu sezon 10'uncu maçında 4'üncü kez kaybeden Pacers'ta Tyrese Haliburton 25 sayı ve 17 asist, Myles Turner 22 sayı ve 5 ribaunt, Buddy Hield 16 sayı ve 4 ribaunt, Obi Toppin 14 sayı, Jalen Smith 11 sayı ve 6 ribauntla oynadı.

Sonuçlar

New York Knicks-Charlotte Hornets: 129-107

Brooklyn Nets-Washington Wizards: 102-94

Los Angeles Clippers-Memphis Grizzlies: 101-105

Philadelphia 76ers-Indiana Pacers: 137-126

Houston Rockets-Denver Nuggets: 107-104

San Antonio Spurs-Miami Heat: 113-118

Chicago Bulls-Detroit Pistons: 119-108

New Orleans Pelicans-Dallas Mavericks: 124-136

Phoenix Suns-Oklahoma City Thunder: 99-111

Golden State Warriors-Minnesota Timberwolves: 110-116

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers: 116-110

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