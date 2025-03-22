Dolar
37.83
Euro
41.07
Altın
3,023.32
ETH/USDT
1,985.30
BTC/USDT
84,244.00
BIST 100
9,044.64
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Basketbol

Potada yarın derbi heyecanı yaşanacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında yarın derbi heyecanı yaşanacak.

Süha Gür  | 22.03.2025 - Güncelleme : 22.03.2025
Potada yarın derbi heyecanı yaşanacak

İstanbul

Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko, Basketbol Gelişim Merkezi'nde karşılaşacak.

Saat 20.30'da oynanacak müsabakada, Mehmet Şahin, Alper Altuğ Köselerli ve Kerem Yılmaz hakem üçlüsü görev yapacak.

Ligde 21 maçın 20'sini kazanan Fenerbahçe Beko, haftaya liderlik koltuğunda giriyor.

Geride kalan süreçte 16 galibiyet ve 5 mağlubiyet yaşayan Anadolu Efes ise averajla 3. basamakta yer alıyor.

İki takım arasında ligin ilk yarısında oynanan müsabakayı ev sahibi Fenerbahçe Beko 86-72 kazanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İBB'deki terör soruşturmasında İmamoğlu'nun ifade işlemi başladı
Türkiye ve dünya gündemi
Milli Eğitim Bakanı Tekin, canlı yayında soruları yanıtladı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan provokatif söylemlere ilişkin açıklama
"Ulusal Su Verimliliği Seferberliği" kapsamında Dünya Su Günü'nde "Su Vatandır" mesajı

Benzer haberler

NBA'de Houston Rockets, üst üste 9. galibiyetine ulaştı

NBA'de Houston Rockets, üst üste 9. galibiyetine ulaştı

Potada yarın derbi heyecanı yaşanacak

Anadolu Efes, Partizan'ı 97-65 mağlup etti

NBA'de DeRozan'ın 25 bin sayıya ulaştığı maçta Bulls, Kings'i 128-116 yendi

NBA'de DeRozan'ın 25 bin sayıya ulaştığı maçta Bulls, Kings'i 128-116 yendi
NBA ekibi Boston Celtics 6,1 milyar dolarlık rekor bedelle satıldı

NBA ekibi Boston Celtics 6,1 milyar dolarlık rekor bedelle satıldı
Basketbolda haftanın programı

Basketbolda haftanın programı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet