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Spor, Basketbol

Potada ikinci finalist yarın belli olacak

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Fenerbahçe ile Galatasaray, yarın 5. ve son maçta karşı karşıya gelecek.

Murat Karadağ   | 03.05.2019
Potada ikinci finalist yarın belli olacak

İstanbul

Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 15.30'da başlayacak.

Büyük çekişmeye sahne olan yarı final serisinde Fenerbahçe ve Galatasaray, ikişer galibiyet aldı. Serinin ilk karşılaşmasını 72-51 kazanan sarı-lacivertli ekip, 1-0 öne geçmesine rağmen Galatasaray, deplasmandaki ikinci mücadeleyi 59-48 alarak durumu 1-1'e getirdi. Evindeki ilk karşılaşmada rakibini 74-59 mağlup eden sarı-kırmızılı ekip yarı final serisinde 2-1 üstünlük yakaladı. Fenerbahçe, deplasmandaki ikinci maçı 57-49 kazanarak seride 2-2 beraberliği sağladı.

Yarınki karşılaşmayı kazanan takım, finalde Çukurova Basketbol'un rakibi olacak.


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